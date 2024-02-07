Происшествия

Молодой человек сломал руку на заводе в Великих Луках

Работник 2002 года рождения пострадал на производстве АО «Опытный завод Микрон» в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«Поступило извещение о несчастном случае, произошедшем в АО "Опытный завод Микрон". Основным видом деятельности АО является производство мебели для офисов и предприятий торговли, в том числе производство профилей с помощью холодной штамповки. При исполнении трудовых обязанностей пострадал работник 2002 года рождения. В результате падения штамповочного станка молодой человек получил перелом кисти с повреждением сухожилия», - рассказали в инспекции.

Подробности несчастного случая выясняются, проводится расследование.