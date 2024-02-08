Дверь подожгли в многоэтажке в Великих Луках

Дверь закопчена в результате возгорания, которое произошло в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в Великих Луках 7 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
Пожар произошел в доме №35 на улице Золотковской, в МЧС о нем сообщили в 21:23. На первом этаже закопчена дверь.
Причиной стал, предположительно, поджог.
В этот же день в 13:30 стало известно о возгорании в доме №12 на улице Луговой в деревне Выбор Новоржевского муниципального округа. Сгорел жилой дом. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Ранее сообщалось, что вблизи сгоревшего обнаружили погибшего мужчину.
А в 18:28 поступило сообщение о пожаре на улице Речной в деревне Баландино Великолукского района. В жилом доме выгорел мансардный этаж. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации котла. От распространения огня смогли спасти жилой дом и две хозяйственные постройки.