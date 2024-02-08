Происшествия

Полиция начала проверку по сообщению о вымогательстве денег у 8-летней псковички

Полиция начала проверку по сообщению о вымогательстве денег у 8-летней девочки в подъезде многоэтажки в деревне Неёлово-1 Псковского района 7 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото подъезда предоставлено отцом девочки

«Заявление поступило вечером 7 февраля, 8 февраля отец девочки приехал на опрос в ОМВД России по Псковскому району. Начата проверка, на место выехала следственно-оперативная группа», - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что двое подростков удерживали ребенка в подъезде и требовали отдать им сдачу, которую девочка получила в магазине, и телефон.