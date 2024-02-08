Происшествия

Двое подростков вымогали деньги у 8-летней девочки под Псковом

Двое подростков вымогали деньги у 8-летней девочки в подъезде многоэтажки в деревне Неёлово-1 Псковского района 7 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил отец ребенка. Он написал заявление в полицию.

Фото подъезда предоставлено отцом девочки

«Дочка пошла в магазин, купила покушать и пошла домой. Подростки наблюдали за ней в магазине, она их видела там. Далее они пошли за ней до пятиэтажного панельного дома, где завели ее в подъезд и удерживали длительное время, не выпускали. Заставляли отдать деньги (сдачу из магазина) и телефон», - рассказал мужчина.

По его словам, чек в магазине девочке пробили в 15.46. Домой ребенок вернулся около 17.30. По подсчетам мужчины, подростки удерживали девочку в подъезде больше часа.

«Дочки долго не было, я и ее мать были на работе. Бабушка и 12-летний брат заметили, что ее долго нет, и отправились на поиски», - отметил отец пострадавшей.

Освободиться девочке помогла жительница дома, в подъезде которого удерживали ребенка. Пожилая женщина спугнула подростков, девочка отправилась домой.

Отец ребенка добавил, что его дочь напугана, расстроена, получила моральный вред. Он обратился в полицию.