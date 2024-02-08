Происшествия

Больше 2 тысяч раз мошенники смогли обмануть псковичей в 2023 году

Больше 2 тысяч раз мошенники смогли обмануть псковичей в 2023 году. Об этом начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области Александр Полатовский сообщил в ходе совещания сегодня, 8 февраля, передает корреспондент «МК в Пскове».

Александр Полатовский отметил высокую тенденцию к увеличению случаев мошенничества. Так, в Псковской области в 2023 году их количество выросло на 32,6% по сравнению с 2022 годом. Это на 8,7% меньше общероссийского уровня. Наибольшее количество преступлений (73%) приходится на Псков и Великие Луки. В областном центре в прошлом году случилось 1025 преступлений, в Великих Луках - около 449.

По раскрываемости мошенничеств Псковская область находится на 30 месте в России и на 3 месте - среди регионов Северо-Запада.

«В последнее время потерпевшие стали реже предоставлять коды доступа к своим аккаунтам и стали чаще непосредственно переводить деньги мошенникам. Это квалифицируется как кража», - рассказал Александр Полатовский и добавил, что раскрываемость краж за прошлый год выросла на 17%. По этому показателю Псковская область находится на 55 месте по стране и на 8 месте по Северо-Западу.

Чаще всего мошенники сообщают об оформлении ложных кредитов и транзакций на граждан, а также требуют передать взятку через курьера правоохранителям для освобождения родственников от ответственности.

Добавим, сегодня в Пскове прошла коллегия с участием представителей правоохранительных структур, банковских организаций и телефонных кампаний. Ее цель – выработать дополнительные предложения по защите населения от мошенников, применяющих «социальные технологии».