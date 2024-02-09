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Батутный центр закрыли, дело не возбудили: стали известны подробности инцидента с переломом ноги юного псковича

Судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью ребенка, который сломал ногу на батуте в Пскове летом 2023 года, был причинен тяжкий вред. Батутный центр закрылся вскоре после инцидента, тем не менее возбуждать уголовное дело по данному факту и компенсировать моральный вред, причиненный ребенку, не стали. Подробнее о разбирательствах Псковской Ленте Новостей рассказала мать мальчика.

Напомним, вечером 8 июня женщина отвела сына в батутный центр в одном из торговых центрах на Запсковье. Во время прыжков нога мальчика попала между креплением и полотном батута, когда его случайно толкнули. После этого конечность сломалась.

Мать мальчика обратилась в прокуратуру. По заключению судебно-медицинской экспертизы, которую организовали на основании постановления следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, здоровью ребенка был причинен тяжкий вред — ему диагностировали закрытый перелом обеих костей (малоберцовой и большеберцовой) голени.

«Данное телесное повреждение <...> повлекло тяжкий вред здоровью по признаку стойкой утраты общей трудоспособности», - заключили эксперты.

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Экспертиза была проведена в июле. Вместе с тем уже в сентябре батутный центр, в котором произошел инцидент, закрылся. По словам матери мальчика, причиной стал итог проверки Роспотребнадзора, специалисты выявили в центре нарушения и проинформировали женщину об этом по телефону.

Прокуратура вернула материалы в Следственный комитет, а в октябре женщине пришел ответ — в возбуждении уголовного дела и рассмотрении вопроса о компенсации морального вреда, причиненного мальчику, отказано.

Мать ребенка не согласна с таким заключением и намерена запросить у прокуратуры объяснения по данному факту.

«Я намерена дальше разбираться и требовать объяснений, проверки и возбуждения уголовного дела. Мне пришла куча отписок из разных инстанций, но вот только до сих пор не объяснили, какие нарушения выявили в батутном центре и почему мне отказывают в возбуждении дела, ведь ребенок сильно пострадал, что подтверждает экспертиза», - заключила женщина.