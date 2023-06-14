Общество

С батута на больничную койку

Прыжки на батуте — казалось бы, простая детская забава. Но это развлечение может стать причиной серьёзных травм и обернуться длительным лечением: пятилетний пскович, сломавший ногу в батутном центре, по-прежнему находится в больнице.

Псковская Лента Новостей выяснила подробности истории и узнала о нюансах безопасного использования потенциально опасных аттракционов.

«Мамочка, забери меня домой»

Июньским вечером Мария Петрова (имя и фамилия изменены по её просьбе — прим. ред.) решила отвести своего 5-летнего сына на сетчатые батуты — малыш очень любит прыгать и неоднократно посещал подобные места. Выбор пал на один из торговых центров на Запсковье, в котором уже бывали ранее.

«Сидит одна девочка-администратор, инструкторов нет. Детей много, все прыгают, как хотят», - описала горожанка обстановку в центре в тот злополучный день. Но она всё же отпустила сына к сверстникам, а сама вместе с отцом присела неподалёку, чтобы постоянно видеть малыша.

Внезапно тот закричал. Мария уже толком не помнит, как бежала к своему ребёнку, что чувствовала и о чём думала в тот момент. Сын громко плакал, рядом с ним находились испуганные дети. Они и сказали, что нога малыша застряла между креплением и полотном батута. «Мой отец вытащил его из батута, самостоятельно сын идти не мог. Он плакал и жаловался на сильную боль в ноге в области голени. Мы закатали спортивные штаны и увидели, что нога стала распухать. Донесли ребенка на руках до машины моей свекрови и повезли его в травмпункт», - рассказала Мария. Она предположила, что нужно было вызывать Скорую помощь, но в тот момент было не до раздумий.

«Не стесняться вызывать скорую. Не думать, «мы быстрее доедем сами». Тот момент, когда вы везете травмированного малыша с переломом, вы создаете угрозу для него, потому что нефиксированный сегмент конечности болтается, что является источником боли. Можно использовать подручные средства – досочки, картонки, журналы. Надо обездвижить сегмент, не забываем, что нужно фиксировать два смежных сустава», – отметил заведующий травмпунктом Псковской детской областной больницы Алексей Авдонин в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

В травмпункте сделали снимок и диагностировали перелом со смещением. Малыша госпитализировали в ГБУЗ Псковской области «Детская областная клиническая больница». Там неутешительный диагноз подтвердился, на следующий день ребёнка прооперировали и оставили на стационарное лечение.

«Операцию делали долго, больше двух часов. Я сначала думала, что можно будет забрать сына домой, но врачи сказали, что перелом очень сложный, и важно сделать всё правильно, наблюдать в стационаре. Иначе могут начаться осложнения вплоть до остановки роста кости», - пояснила псковичка.

На данный момент малыш остаётся в больнице. Его правая нога загипсована до уровня выше колена, встать он не может. Недавно врачи разрешили сидеть. Мать к нему не пускают — карантин. «Там хороший персонал, за ним ухаживают. Но ребенок каждый день звонит, плачет: «Мамочка, пожалуйста, забери меня домой». Я объясняю, что так надо, пока он должен быть там. Я на нервах, ребёнок тоже: жарко, чешется, тяжело. И так всё лето нам предстоит», - вздыхает Мария.

В поиске виноватых

Администратор батутного центра, где пострадал малыш, принесла его маме извинения. Сотрудница, работавшая в досуговом учреждении в тот день, искренне сопереживала псковичке, сразу после случившегося записала её номер, поддерживала связь в соцсетях. Поделилась контактами родителей ребёнка, который прыгал рядом с травмированным малышом, а также номером телефона директора центра.

У последней Мария попросила предоставить запись с видеокамер, установленных в центре, чтобы понять, что именно произошло. Однако продуктивного разговора с руководителем не вышло. «Она истерику мне закатила, всё повторяла, мол, чего вы хотите. Я, честно говоря, хотела, чтобы она хотя бы извинилась для начала. А в ответ: «Как вы мне все надоели, у меня планы были на выходные». Так и у меня были планы на выходные с ребенком, и на лето», - сокрушается горожанка.

Запись ей так и не показали, но заверили, что «ничего страшного там нет». Якобы, другой ребенок просто «отодвинул» малыша. Мария же уверена, что её сына толкнули, но случайно.

Теперь юному псковичу предстоит долгое восстановление. После выписки потребуется реабилитация, подразумевающая в том числе расходы на медикаменты. «Я не знаю, на что мы будем жить в период реабилитации, потому что моя возможность работать будет ограничена, ведь мне нужно ухаживать за сыном. Я в разводе, воспитываю ребенка одна. Конечно, отец ребенка помогает, но тоже по силам. При этом мои расходы увеличатся, ведь потребуются средства на восстановление здоровья моего сына», - поделилась мама пострадавшего малыша. Она добавила, что уже сейчас откликнулось много неравнодушных людей, которые предложили разнообразную помощь. Кто-то привёз инвалидную коляску, кто-то помогает юридически, что в данный момент крайне необходимо.

Мария обратилась в УМВД России по городу Пскову с заявлением, в котором указала на ненадлежащее обеспечение техники безопасности в центре развлечений, где её сын сломал ногу. Горожанка уверена, что услуги данного заведения не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В связи с чем просит провести проверку по указанному факту и привлечь лицо, виновное в причинении вреда здоровью её малыша, к уголовной ответственности.

Также женщина попросила помощи у областных властей. «Просьба взять на контроль работу батутных центров в городе Пскове, чтобы предотвратить роковые последствия возможных травм в подобных развлекательных центрах. Помогите, пожалуйста, повысить качество услуг для потребителей, предоставляемых в детских развлекательных центрах», - написала она главе региона в соцсетях.

«Поручу провести проверку. Возьму на контроль», - отреагировал губернатор.

«Приходите ещё»

Вопрос безопасности в батутных центрах давно стоит на повестке, ведь вышеописанный случай далеко не единственный. В 2021 году 11-летний мальчик вместе с приятелем отправился попрыгать на батутах в тот самый центр, где недавно пострадал малыш. «Я даже не в курсе была, что они туда пошли. Сами пришли, сами заплатили, вместе прыгали на одном батуте», - вспоминает мать подростка Ирина.

В итоге дети столкнулись друг с другом, один мальчик пробил зубами голову другого. «Салфеточкой прижали, чтоб кровью не залить, и мне позвонили. Были изумительно вежливы, мол, не знают, как так получилось. На прощание сказали: «Приходите ещё», - описала псковичка порядок действий сотрудников центра. Её сыну пришлось зашивать голову, причём заживление проходило крайне тяжело и долго.

Ирина пояснила, что сразу после инцидента улетела вместе с сыном на отдых в страну с жарким климатом, где вскрылась проблема некачественно оказанной медицинской помощи по месту жительства. На приёме она предупреждала врача о поездке, но тот не предоставил должных рекомендаций, в связи с чем мальчика пришлось лечить иностранным специалистам прямо во время отпуска. Приятель подростка после столкновения на батутах тоже получил травму: у него сломался зуб.

Наиболее распространенные причины детского травматизма в Псковской области: это неопытность, пренебрежение к здравому смыслу, завышенная самооценка и бесшабашность. «На примере 2022 года был распространен бытовой, уличный, спортивный, школьный и транспортный травматизм», – рассказал Алексей Авдонин.

Наиболее нашумевшие случаи травм на батутах связаны с надувными уличными аттракционами, которые от сильного ветра порой переворачиваются вместе с находящимися внутри детьми. Не менее трагичным может стать посещение стационарных развлекательных центров, где есть сетчатые устройства для прыжков.

«Сколько деток стало инвалидами по всей России, просто из-за некачественно предоставленной услуги и несоответствию требованиям безопасности в батутных центрах. Взять только случай в Татарстане, когда мальчик на дне рождения друга получил компрессионные переломы и восстанавливался несколько месяцев», - заметила мама пострадавшего в Пскове малыша.

Она уверена, что многие случаи остаются без огласки, так как родители стесняются попросить компенсацию за моральный и физический ущерб, а ведь восстановление после таких травм требует длительной реабилитации. В ряде случаев необходимо санаторно-курортное лечение, плюс финансовые средства на медикаменты, а порой и услуги психолога.

Безопасная услуга

Детские развлекательные заведения должны соответствовать нормам СанПиН, помимо этого, в каждом из них существуют свои специфические правила. К примеру, в списке требований к посетителям псковского центра, где пострадал 5-летний мальчик, указано, что за детьми такого возраста должны следить сопровождающие их взрослые. Ребёнок в возрасте от 3-х лет может самостоятельно находиться на арене, но при этом соблюдать правила безопасности во время пользования аттракционом — не толкаться, не бегать, не сбрасывать других посетителей в яму.

Фото с сайта pixabay

В другом псковском центре, где также есть сетчатые батуты, требования жёстче. Помимо того, что гости младшего возраста должны находиться под наблюдением родителей, перед входом на батуты в обязательном порядке проводится инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и разминка. Администратор, он же квалифицированный инструктор, предупреждает, что прыгать нужно исключительно по центру батута и в одиночку, и внимательно следит за всем происходящим.

«По-хорошему, если брать классические батуты примерно 4х2 метра, там должно быть по одному человеку. Это и есть безопасное использование: один человек на один батут. Больше уже опасно», - пояснил лидер спортивного движения Street Workout по Псковской области Виталий Дидыч.

Он уточнил, что организаторы батутных центров обязаны соблюдать ряд требований. В частности, полотно сетки должно ежедневно проверяться, не иметь повреждений, как и все крепежи, пружины. Внизу необходима поролоновая яма, либо маты или мягкие батуты, которые в случае пробития сетки обезопасят провалившегося человека. Деревянный или бетонный пол под сеткой может привести к трагичным последствиям.

«Все соединения между сеткой, где пружины и крепления, все стыки накрываются поролоном. Если это одинарный батут, вынос в сторону должен быть достаточно большой - где-то полметра, не меньше, должно закрываться по бокам», - продолжил Виталий Дидыч. Если сетки расположены вплотную друг к другу, как это делается в большинстве батутных центров, зоны для прохода между ними также необходимо плотно укрыть поролоном.

Причём поролон нужно использовать определенной плотности: достаточно мягкий, но выдерживающий различный вес. Владельцы батутов должны регулировать нагрузки на сетки и поролон с учётом возраста и веса посетителей.

«Кто так не делает, тот потом выплачивает большие компенсации, если дети пробивают сетку. Я знаю, были такие случаи в Пскове», - сообщил Виталий Дидыч. Другими словами, по закону собственник батута должен обеспечить безопасность для пользователей услуги.

Натяжные батуты относятся к гимнастическому оборудованию, требования к которому установлены, в том числе, ГОСТ Р 56437-2015. В частности, там идёт речь о том, что места, представляющие собой потенциальную опасность застревания, раздавливания (например, в зоне шарниров) или получения ссадины при монтаже или демонтаже батутов, должны иметь предупредительную маркировку.

Виталий Дидыч добавил, что специфическая подготовка для прыжков на батуте не требуется, так как необязательно сразу выполнять акробатические трюки. Для начала можно просто попрыгать. Кроме того, у ребенка не должно быть ограничений по здоровью, которые не подразумевают такого вида активности, во избежание получения каких-либо повреждений и травм.

«Услуга должна быть безопасной, как минимум», - заметила руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко. При этом, по её словам, ведомство не занимается безопасностью батутов. В случае получения травмы на таком аттракционе потребитель вправе обратиться с письменной претензией к исполнителю услуги. При отказе в решении данного вопроса можно обратиться в суд с иском о взыскании причиненного вреда здоровью и морального вреда.

Наша редакция желает пострадавшему на батутах псковичу скорейшего выздоровления. Рекомендуем родителям со всей серьёзностью подходить к выбору досуга для детей, посещать только проверенные развлекательные центры с хорошей репутацией. Помните, что в первую очередь батут - это спортивный снаряд, и прыгать на нём лучше в присутствии квалифицированного инструктора.

Ульяна Ловыгина