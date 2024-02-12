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Губернатор взял на контроль ситуацию с ДТП в Пушкиногорском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на контроль ситуацию с ДТП в Пушкиногорском районе. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В школьном автобусе находилось 23 человека, пострадали девять детей 2006-2010 годов рождения, а также взрослые. Они доставлены в Псков, оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Трое детей направлены в реанимацию.

«Процесс лично контролирую. По предварительным данным, автобус уходил от столкновения с большегрузом. Если подтвердится – выходит, водитель сегодня спас больше 20 человек. Прокуратурой области поставлено на контроль проведение проверки по факту ДТП. Муниципальная администрация тоже отреагировала очень быстро – спасибо. Ребятам желаю скорейшего выздоровления, в том числе, эмоционального. Опыт тяжёлый. Родителям — сил. Слава богу, обошлось без самого страшного», – отметил Михаил Ведерников.

По текущим данным территориального подразделения Росавтодора, столкновение произошло не из-за ледяного дождя, продолжил глава региона. «Он начался после факта ДТП. Тем не менее, ещё отдельно всё перепроверим», –з аключил губернатор.

Пострадавшие дети осмотрены специалистами скорой помощи, 5 детей самостоятельно в сопровождении одного из родителей обратились в Опочецкую межрайонную больницу, где они прошли обследование, их направили на амбулаторное лечение.

Также пострадали учительница и два сотрудника бригады скорой помощи, которые выехали на этот вызов и попали в другое ДТП. Все они доставлены в Псковскую областную клиническую больницу.

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Ситуация находится на особом контроле комитета по здравоохранению Псковской области. В случае необходимости пострадавшие дети будут направлены в профильные федеральные клиники.

Напомним, ДТП произошло около 9.40 у деревни Новгородка, столкнулись автобус и большегруз. Автобус, перевозивший детей, ехал из Пустошки в Псков на экскурсию, в салоне находились 23 человека. Детям - 15-16 лет.

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Всего пострадали 17 человек: 4 взрослых и 13 детей. Им оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализировали.

По предварительным данным, причиной ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе мог стать вынос прицепа большегрузной фуры на встречную полосу движения.