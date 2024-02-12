Происшествия

Распространителю «закладок» в Пскове грозит 20 лет колонии

Жителя Псковской области могут привлечь к уголовной ответственности за сбыт наркотиков в составе организованной группы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в июне обвиняемый распространил 126 «закладок» с наркотиками на территории Пскова и Псковского района, сведения о местоположении «закладок» он загрузил в интернет-магазин. Помимо этого, посредством почтовых отправлений он сбыл психотропные вещества на территории Удмуртской Республики, а также Приморского и Алтайского краев.

В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий также выявлен один факт покушения на незаконный сбыт психотропных веществ. Из незаконного оборота изъяли свыше 130 грамм наркотических средств и психотропных веществ синтетического происхождения.

Предполагаемый злоумышленник действовал в составе организованной преступной группы.

Ему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы с использованием сети Интернет в крупном размере. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.