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Псковская госслужащая перевела 140 тысяч рублей мошенникам по просьбе с «фейкового» аккаунта начальника

Псковская госслужащая перевела 140 тысяч рублей мошенникам по просьбе с «фейкового» аккаунта начальника. Об этом начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области Александр Полатовский сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Наш регион – не исключение, у нас случай мошенничества через фейковый аккаунт. Сотруднику в отпуске по уходу за ребенком написал "руководитель". Злоумышленник использовал персональные данные, которые находятся в общем доступе», - рассказал Александр Полатовский.

Как уточнили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в прошлом году подобных случаев и пострадавших от лже-руководителей в Псковской области не было. А в текущем уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

«Работница одной госструктуры, находившаяся в отпуске по уходу за ребёнком, обратилась в полицию 2 февраля. Женщина сообщила, что ей написал "руководитель" и заявил о "непонятных движениях по двум счетам", якобы требуется помощь и "сейчас с тобой свяжется сотрудник силовых структур". Потерпевшая поговорила с подельником мошенника, после чего ей позвонил ещё один: он представился работником Центробанка и подтвердил слова предыдущего собеседника. В итоге жертва аферистов набрала кредитов на 140 тысяч рублей», – рассказали в полиции.