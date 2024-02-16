Происшествия

Пскович пытался заказать интимные услуги и стал жертвой мошенников

Псковичи после общения с незнакомцами не досчитались в общей сложности более полутора миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в феврале некоторым жителям Пскова позвонили неизвестные и под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов, а также предоставления интимных услуг завладели денежными средствами собеседников на общую сумму более полутора миллионов рублей. Потерпевшие обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела.

В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.