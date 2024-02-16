Происшествия

Жителя Дедовичского района оштрафовали за избиение знакомой

44-летнего жителя Дедовичского района привлекли к уголовной ответственности за избиение женщины (часть 1 статьи 115 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что подсудимый в октябре в состоянии алкогольного опьянения находился в доме на улице Энергетиков в поселке Дедовичи и в ходе конфликта ударил хозяйку квартиры по лицу три раза.

Потерпевшая получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, кровоподтека щеки, раны нижней губы.

В судебном заседании подсудимый полностью признал, раскаялся. С учетом наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.