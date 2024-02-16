Происшествия

Нетрезвого водителя ВАЗ задержали в Себежском районе

Пьяного водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, установили в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспекторы ДПС в деревне Березка Себежского района остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-21074». Выяснилось, что за рулем этой машины находился житель Себежского района 1961 года рождения, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.