Происшествия

Псковичи лишились более двух миллионов рублей в результате действий мошенников

Ряд жителей Псковской области поддались на уловки мошенников, причиненный ущерб составил более двух миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Острова, Дедовичей, Струг Красных и Пустошкинского района позвонили неизвестные лица и под разными предлогами завладели их денежными средствами. В частности, злоумышленники обещали собеседникам предотвратить попытки несанкционированного списания денег с их банковских счетов и оформления кредитов.

Потерпевшие потеряли в общей сложности свыше двух миллионов рублей. Они обратились за помощью к полиции. По данным фактам возбуждены уголовные дела.