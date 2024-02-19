Происшествия

Мошенники получили от псковичей еще около двух миллионов рублей

Незнакомцы ввели в заблуждение нескольких жителей Пскова, Псковского района и Опочецкого муниципального округа и завладели их сбережениями на общую сумму около двух миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, незнакомцы звонили жителям региона и предлагали доверчивым собеседникам свою помощь в предотвращении якобы попыток несанкционированного оформления на них кредитов и списания денежных средств с банковских счетов. А кому-то из пользователей мошенники обещали дополнительный заработок в Сети.

В итоге потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится расследование.