Происшествия

Склонный к бродяжничеству великолучанин заколол знакомого в подвале общежития

48-летнего мужчину в Великих Луках привлекают к уголовной ответственности за убийство знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В феврале мужчина, находясь в подвальном помещении общежития, расположенного на проспекте Октябрьском в Великих Луках, поссорился со знакомым и клинком ножа нанес ему не менее двух ударов в область туловища. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия.

Великолукский городской суд рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого.

В судебном заседании установлено, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, участковым уполномоченным полиции характеризуется как лицо, склонное к бродяжничеству, совершению преступлений и правонарушений, злоупотребляющее спиртными напитками, не имеющее постоянного места жительства.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу в пределах срока предварительного следствия, на 1 месяц 27 суток с момента задержания, то есть по 11 апреля 2024 года включительно.