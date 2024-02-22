Происшествия

Громкий скандал молодой семьи под Псковом закончился избиением полицейских

22-летнюю жительницу Псковского района могут привлечь к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителей власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ночью 3 декабря в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району от жителей дома №1б на улице Балтийской в деревне Борисовичи поступило сообщение о действиях, нарушающих тишину и покой граждан. По данному адресу выехали двое сотрудников патрульно-постовой службы.

Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили в одной из квартир дома молодую девушку в состоянии алкогольного опьянения, которая вела себя агрессивно и громко скандалила со своим мужем. На просьбы сотрудников полиции успокоиться и прекратить нарушать покой граждан злоумышленница не реагировала. Вместо этого она несколько раз ударила полицейского кулаком по лицу, мужчина успел прикрыть лицо рукой, а другого работника полиции (женщину), которая фиксировала происходящее на видео, ударила ногой по животу.

Злоумышленницу доставили в отдел полиции. Находясь в одном из кабинетов, девушка ударила сотрудника полиции кулаком по лицу.

Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.