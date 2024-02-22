Происшествия

Кошка застряла на высоком дереве в Пскове

Кошка застряла на высоком дереве во дворе жилых домов в Пскове. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот видео здесь и далее: Дарья Суетова / «ВКонтатке»

«Домашняя кошка во дворе Рижский 59 от страха забралась на берёзу на уровне 6 этажа», - рассказала женщина.

Уточняется, что высоты автовышки не хватило.

«Работник попытался сбросить кошку (внизу держали тент), но она перебралась на соседнее дерево выше. Натянули тент 6 на 8 под деревом, чтобы при падении кошка не разбилась. К сожалению, они уже не могли ничего сделать», - добавили в комментариях.

Удалось ли кошке спуститься с дерева - неизвестно.