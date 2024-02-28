Происшествия

Мужчину в Пскове будут судить за серию магазинных краж

Пскович предстанет перед судом за семь мелких хищений из магазинов города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

В период с августа 2023 года по январь 2024 года пскович совершил семь мелких хищений из магазинов города на общую сумму 8 500 рублей. Он приходил в магазины самообслуживания, где брал различные товары, прятал их под куртку и выносил из магазина. В последующем похищенные товары мужчина продавал возле рынка незнакомым людям.

Так, в августе 2023 года он украл из магазина самообслуживания колбасу и тушенку, в октябре - шампуни, бальзамы для волос и дезодоранты, в ноябре – сыры и овсяные хлопья, в январе - кофе.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.