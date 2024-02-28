Происшествия

«Если не сходишь за водкой, я тебя убью!»: желание выпить довело псковича до суда

39-летний мужчина предстанет перед судом в Псковском районе по обвинению в угрозе убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Фото: ru.freepik.com / @EyeEm

Днем 12 декабря 2023 года мужчина находился в своем доме в деревне Филатова Гора Псковского района с сожительницей, распивал с ней спиртное. Когда алкоголь и деньги закончились, пскович захотел, чтобы его собутыльница сходила в магазин и принесла спиртного в долг, но та отказалась. Из-за этого они поругались. В ходе ссоры мужчина схватил лежащий на столе кухонный нож и замахнулся им на потерпевшую. При этом он крикнул: «Если ты не замолчишь, и не сходишь за водкой, я тебя убью!»

Уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.