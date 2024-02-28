Происшествия

Женщина предстанет перед судом в Пскове за кражу средств для бритья

38-летняя псковичка предстанет перед судом за воровство из нескольких магазинов города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе дознания установлено, что жительница города Пскова взяла из гипермаркета «Лента» упаковку кассет для бритья стоимостью 1129 рублей. Женщина спрятала украденное в пакет, пересекла кассовую зону магазина, не оплатив товар. Однако ее остановил сотрудник магазина.

Ранее она уже совершала кражу, находясь в магазине косметики. Там она тайно взяла со стеллажа четыре упаковки геля для бритья на сумму 1896 рублей, которые спрятала в сумку, пересекла расчетно-кассовую зону магазина, не оплатив товар.

Женщине грозит лишение свободы сроком до 1 года. Уголовное дело рассмотрит суд.