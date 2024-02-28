Происшествия

Продолжаются поиски псковича с проблемной походкой

Продолжается поиск пропавшего Андрея Петрова 1978 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина проживал в городе Пскове на улице 2-ой Посёлочной. С 27 июля 2023 года его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, последний раз его видели в микрорайоне «Завеличье» у моста Александра Невского вблизи улицы Подвишенской.

Приметы: на вид примерно 45 лет, рост около 185 сантиметров, худощавого телосложения, светлые короткие волосы. Передвигался с трудом, походка шатающаяся, имелись проблемы с ногами.

Был одет в куртку темно-зеленого цвета в полоску с капюшоном, зеленую футболку с вырезом на груди, тканевые штаны черного цвета, очки с оправой черного цвета, на ногах были резиновые тапки темно-синего цвета, при себе имел серую кепку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.