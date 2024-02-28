Происшествия

Троих подростков будут судить в Пскове за незаконное приобретение наркотиков

Подростки предстанут перед судом в Пскове по обвинению в незаконном обороте наркотиков (часть 2 статьи 228 УК РФ - незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, 7 июля 2023 года в дневное время двое несовершеннолетних молодых людей и одна несовершеннолетняя девушка прибыли на окраину города Пскова и извлекли из тайника закладку с наркотическим средством в крупном размере, после чего их задержали сотрудники полиции.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.