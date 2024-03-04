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Происшествия

10 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

04.03.2024 11:23|ПсковКомментариев: 0

1500 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области за период с 26 февраля по 3 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 3 водителя. За данный период на территории области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - напомнили в пресс-службе ведомства. 

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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