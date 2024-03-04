Происшествия

Псковичу ограничили свободу за случайное убийство жены

Жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности своей супруге (часть 1 статьи 109 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 1 мая подсудимый у себя дома распивал спиртное с супругой. В ходе возникшего конфликта они вышли на лестничную площадку. Мужчина толкнул супругу рукой, не желая наступления ее смерти. Женщина упала, ударившись головой о бетонный пол площадки. Она получила черепно-мозговую травму и спустя полтора месяца умерла от травмы в больнице.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года 4 месяцев ограничения свободы.