Происшествия

Пожар произошел на мусорной площадке в Невеле

Пластиковый контейнер загорелся на мусорной площадке в Невеле 6 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о возгорании на улице Великолукской сообщили в 18:57. В результате пожара огнем повреждена стенка контейнера. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Еще об одном пожаре стало известно в 22:32 6 марта. Бесхозное строение загорелось в деревне Рыжково Великолукского района. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.