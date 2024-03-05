Происшествия

Мужчину в Пскове подозревают в избиении соседа табуретом до смерти

Мужчину в Пскове обвиняют в причинении соседу тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

6 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в коридоре одного из общежитий в Пскове обнаружили тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело.

По версии следствия, к совершению преступления причастен 39-летний сосед потерпевшего, который в ночь с 4 на 5 марта на почве возникших разногласий несколько раз ударил соседа руками, ногами и табуретом по голове. В результате полученных повреждений мужчина умер.

Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.