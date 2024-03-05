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Происшествия

Петербурженку задержали за сбыт наркотиков в Пскове

07.03.2024 17:19|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники МВД России совместно с коллегами из Санкт-Петербурга задержали женщину, которую подозревают в сбыте наркотических средств в особо крупном размере в Москве, Пскове, Казани и Краснодаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МВД России. 

Фото: МВД России

«Предварительно установлено, что злоумышленница создала в теневом сегменте Интернета онлайн-магазин, предлагавший различные виды наркотических средств. При этом доставка криминального товара велась через один из популярных в нашей стране маркетплейсов. На его сортировочном складе полицейскими были изъяты 123 коробки с запрещенными веществами. В том числе – уже адресованные для доставки получателям в Москве, Пскове, Казани и Краснодаре», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

У владелицы товара оперативники обнаружили еще 57 готовых к отправке коробок с наркотиками, а также весы, упаковочный материал, ноутбук и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, уже отправленные адресатам посылки изъяли из пунктов выдачи сотрудники УНК ГУ МВД России по Московской области.

Следователь СУ УМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело. В отношении фигурантки избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Полицейскими проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанной», - отметила Ирина Волк.

Теги: #происшествие #наркотики
Источник: Псковская Лента Новостей
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