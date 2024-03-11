Происшествия

Алкоголь украли из гипермаркета в Пскове

Мужчину 1991 года рождения задержали росгвардейцы по подозрению в краже в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

11 марта около 17:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в гипермаркете на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка, добавили в ведомстве.