Происшествия

Псковича будут судить за сломанную незнакомцу челюсть и украденный телефон

Псковича будут судить за сломанную незнакомцу челюсть (пункт «д» части 2 статьи 112 УК РФ) и украденный телефон (часть 1 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В октябре 2023 года в ночное время мужчина со своим другом отдыхал в одном из кафе города, после чего они вышли на улицу и вызывали такси. В это время к ним подошел ранее незнакомый мужчина и спросил, почему они тут стоят, откуда и кто они, на что те ответили, что ничего пояснять ему не собираются.

Такой ответ не понравился мужчине и между ними возникла словесная перепалка, которая в дальнейшем переросла в драку. В ходе драки от полученного удара потерпевший упал на землю и потерял сознание.

Также после драки один из мужчин заметил пропажу мобильного телефона и золотого обручального кольца. В дальнейшем потерпевший обратился в медицинское учреждение из-за сильной боли в области челюсти. У него были выявлены телесные повреждения в виде перелома нижней челюсти в области суставного отростка.

Мобильный телефон и обручальное кольцо после драки забрал с собой обвиняемый, который в дальнейшем продал их за 6500 рублей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.