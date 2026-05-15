Мошенники выманили у жителей Пскова и Великих Лук полмиллиона рублей

Неустановленные злоумышленники с использованием телефонов под видом сотрудников банков и других организаций обманным путем ввели в заблуждение нескольких жителей Пскова и Великих Лук, завладев их денежными средствами на общую сумму более 500 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Одним своим собеседницам незнакомцы предложили якобы во избежание серьезных финансовых потерь незамедлительно перевести денежные средства на «безопасные счета», что те и сделали. Другим – обещали организовать дополнительный заработок в Сети.

В итоге, убедившись, что их обманули, потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.