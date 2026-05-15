 
Происшествия

Мошенники выманили у жителей Пскова и Великих Лук полмиллиона рублей

0

Неустановленные злоумышленники с использованием телефонов под видом сотрудников банков и других организаций обманным путем ввели в заблуждение нескольких жителей Пскова и Великих Лук, завладев их денежными средствами на общую сумму более 500 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области. 

Одним своим собеседницам незнакомцы предложили якобы во избежание серьезных финансовых потерь незамедлительно перевести денежные средства на «безопасные счета», что те и сделали. Другим – обещали организовать дополнительный заработок в Сети.

В итоге, убедившись, что их обманули, потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026