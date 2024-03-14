Происшествия

Более 12 млн рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

Несколько жителей Псковской области лишились в совокупности более 12 миллионов рублей в результате действий мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям Пскова, Пустошки и Псковского района звонили неизвестные злоумышленники, которые обманным путем завладели их денежными средствами на общую сумму около 12 миллионов рублей. В частности, незнакомцы предложили собеседникам свои «услуги» якобы для предотвращения несанкционированного оформления на них кредитов. Кроме того, доверчивые люди лишились денег после общения с неизвестными лицами на интернет-сайтах при осуществлении операций купли - продажи товаров. А кому-то махинаторы предложили дополнительный заработок в Сети.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

«И подобных примеров излишней доверчивости, проявляемой в регионе некоторыми нашими гражданами, к сожалению, немало. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области во избежание подобных негативных ситуаций строго следовать элементарным требованиям безопасности», - добавили в пресс-службе ведомства.