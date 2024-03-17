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Продолжается розыск уроженца псковской деревни Старонья

Продолжается розыск уроженца псковской деревни Старонья Вадима Подоянова 1964 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина проживал в деревне Карамышево. По имеющимся данным, 29 июня 2022 года он самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу (город Псков, Ленинградское шоссе, 65). И до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, глаза голубые.

Был одет в майку в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки темного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Подоянова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.