Происшествия

Мусорные контейнеры горели в псковских многоэтажках

Два мусорных контейнера горели в многоэтажных домах в Пскове 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 6:35 стало известно о возгорании в многоквартирном жилом доме №68 на Рижском проспекте. На первом этаже огонь повредил мусоросборочную камеру, сгорел пластиковый контейнер. При пожаре эвакуировали одного человека.

В этот же день в 23:43 поступило сообщение о пожаре в доме №13 на улице Рокоссовского. В десятиэтажном многоквартирном жилом доме на первом этаже огонь повредил мусорный контейнер и помещение мусоросборочной камеры.

В обоих случаях предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.