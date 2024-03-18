Происшествия

Жителя Дно приговорили к обязательным работам за кражу телефона

Дновский районный суд наказал 28-летнего местного жителя за кражу телефона (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В январе подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире у приятеля, украл мобильный телефон, принадлежащий знакомому. С похищенным мужчина с места преступления скрылся. Своими действиями он причинил потерпевшему материальный ущерб в размере 10 200 рублей.

Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов.