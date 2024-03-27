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«Спали на полу, ели лапшу»: петербуржец поселил 21 ребенка в доме в Локнянском районе

Петербуржец поселил 21 ребенка в доме в Локнянском районе, сейчас детей отправили назад законным представителям. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в своем отчете перед областным Собранием депутатов на сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В Локнянском районе приобрел дом житель Петербурга. 21 ребенка оттуда переселяли и отдавали законным представителям», - сказал Алексей Овсянников.

Он пояснил, что петербуржец сдавал дом за 800 рублей, собрав расписки от родителей. Далее дети жили в ненормальных условиях – спали на полу, ели китайскую лапшу.

По какой статье привлечь к ответственности мужчину, пока не решили.