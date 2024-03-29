Происшествия

Работник Центра спортивной подготовки Псковской области умер в командировке

Сотрудник Центра спортивной подготовки Псковской области скончался в командировке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в регионе.

«Водитель 1961 года рождения скончался в своей машине, находясь в командировке в Воронежской области. Во время доставки оборудования и инвентаря для участия спортсменов Псковской области в учебно-тренировочных мероприятиях водитель на трассе остановился на отдых, и связь с ним прекратилась. После обращения в службу "112" была установлена смерть работника», - рассказали в инспекции.

Обстоятельства происшедшего выясняются.