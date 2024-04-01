Происшествия

Нетрезвый водитель попался полицейским в Порхове

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за управление транспортом в пьяном виде, остановили дорожные полицейские в Порхове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Утром 29 марта в городе Порхове у дома по улице Новой инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21140. Выяснилось, что этим транспортным средством управлял местный житель 1971 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.