Происшествия

Сутулящегося молодого человека ищет отряд «ЛизаАлерт» в Пскове

Пропавшего 21-летнего Андрея Пугина ищут в Пскове и Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. Особая примета: сутулится.

Был одет в темно-зеленый пуховик, черный свитер, темно-синие джинсы, черные ботинки и черную шапку. С собой был черный рюкзак.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.