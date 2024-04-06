Происшествия

Опочанка переломала кости знакомому, который заглядывался на ее дочь

Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Опочки, избившей палкой знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Летом 2023 года в вечернее время суток жительница города Опочки принимала у себя дома старого знакомого. Мужчина, злоупотребив гостеприимством хозяйки дома, стал заглядываться на ее дочь. В результате этого произошла ссора. Возмущенная поведением своего гостя женщина нанесла потерпевшему деревянной палкой один удар по лицу и около 20 ударов по различным частям тела», - рассказали в ведомстве.

Мужчина получил телесные повреждения в виде закрытого перелома локтевой кости левого предплечья, перелома костей лицевого скелета, раны в области волосистой части головы слева, сотрясение головного мозга, множественных кровоподтеков и ссадин лица, туловища, верхних и нижних конечностей, а также ушиба левого легкого, которые нанесли средний тяжести вред здоровью.

Опочецкие дознаватели возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 112 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.