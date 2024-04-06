Происшествия

Почти миллион рублей прибрали к рукам мошенники, обманув нескольких жителей Псковской области

Около 800 тысяч рублей не досчитались несколько жителей Пскова, Великих Лук и Великолукского района из-за действий мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. Под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного доступа к банковским счетам собеседников, а также оформления кредитов, завладели их сбережениями.

А некоторых своих жертв злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на сайтах, в том числе сварочного аппарата и автомобильного колеса.

Таким образом, потерпевшие лишились в общей сложности около 800 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.