Появились фото последствий пожаров возле псковской деревни Неелово

Появились фото последствий палов травы возле псковской деревни Неелово, которые происходили 22 апреля. Они опубликованы в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«Вчерашний пожар. Целиком выгорело поле между Неелово, Логозовичами и Дуброво. Это минимум 6 квадратных километров, на самом деле больше. Уже сутки прошли, а последние угольки ещё дотлевают- на фото виден дым», - отметили в сообществе.

Вчера местные жители отмечали сильный запах гари и выражают обеспокоенность ситуацией. По сообщению от МЧС, в той стороне Псковского округа палы травы фиксировались целый день с обеда.

Отметим, что ранее на территории Псковского округа был введен особый противопожарный режим.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.