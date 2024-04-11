Происшествия

Мошенники обманули жителей Псковской области на три миллиона рублей

Некоторые жители Псковской области не досчитались в общей сложности около трех миллионов рублей после общения с незнакомцами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жителям Пскова, Бежаниц, Опочецкого и Себежского районов позвонили незнакомцы, которые обманным путем завладели их сбережениями на сумму около трех миллионов рублей. В частности, злоумышленники представлялись биржевыми брокерами и предложили собеседникам заработать на интернет-платформах. Другие не оставляли попыток обмануть доверчивых людей под предлогами предотвращения несанкционированного оформления кредитов или списания денежных средств с банковских счетов, а также освобождения их родственников от уголовной ответственности за совершение мнимых ДТП.

Поддались на ухищрения нечистых на руку лиц и при осуществлении операций купли-продажи разных товаров на интернет-сайтах.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.