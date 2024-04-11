Происшествия

Рыбалка на Черном озере обернулась для двух себежан доследственной проверкой

Незаконную рыбалку пресекли сотрудники полиции в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Себежском районе утром 10 апреля в акватории озера Черное двое мужчин с помощью сетей ловили рыбу. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Себежский», у этих жителей Себежского района изъяты сети, надувная лодка, а также незаконный улов, в том числе 28 лещей, 22 окуня, 8 щук.

В настоящее время устанавливается причиненный подозреваемыми ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.