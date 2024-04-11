Происшествия

Обманувшего престарелых великолучан мошенника отправили в колонию

Прокуратура Великих Лук поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя города Череповец за серию мошенничеств по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что в июле 2022 года мужчина выполнял роль курьера – ездил по адресам пожилых великолучан и петербуржцев, которым ранее мошенники сообщали о том, что их родственники совершили ДТП и пострадали сами. Он забирал у них деньги якобы для того, чтобы освободить родных от ответственности.

В результате действий мошенников пострадали трое человек. Самому молодому из них - 71 год, а самому взрослому - 86 лет. Сумма ущерба превысила 2,5 млн рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также удовлетворил иски потерпевших о компенсации причиненного ущерба.