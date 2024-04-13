Происшествия

Псковича на автомобиле Hyundai Galloper черно-серебристого цвета разыскивают в Псковской области

20-летний Андрей Медведев 11 апреля 2024 года уехал на автомобиле Hyundai Galloper черно-серебристого цвета, с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие.

Одежда: черная куртка-ветровка, серая камуфляжная футболка, спортивные штаны, черные кроссовки.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.