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В Печорском районе мужчину подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику таможни

В Печорском районе мужчину подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, 18 апреля подозреваемый совместно с супругой въезжали на территорию Российской Федерации через границу на перевозимых ими автомобилях с зарубежной регистрацией.

В ходе таможенного контроля инспекторы выявили нарушения в предоставленной супругами документации, после чего подозреваемый, желая избежать возврата ввозимых транспортных средств, попытался дать взятку сотруднику таможни в размере 400 Евро, что эквивалентно 40 111 рублям 48 копейкам.

Однако сотрудник таможни от получения взятки отказался, сообщив о поступлении предложения коррупционного характера руководству. Противоправные действия взяткодателя были пресечены.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.