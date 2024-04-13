Происшествия

Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в псковском финучреждении

Банкноту с признаками подделки изъяла полиция в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили 16 апреля в одном из финансовых учреждений областного центра. По имеющимся данным, она поступила в выручке торговой организации из Псковского района.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Если вы обнаружили поддельную купюру или стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам: 02, 112», - призвали в УМВД.