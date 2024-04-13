Происшествия

Пенсионерка из Острова отдала мошенникам более 160 тысяч рублей

После общения с неизвестным злоумышленником пенсионерка из Острова лишилась денежных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 12 по 13 апреля пожилой жительнице города Острова звонил мнимый банковский служащий. Под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления кредита на собеседницу мошенник завладел ее денежными средствами на сумму более 160 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденного уголовного дела.