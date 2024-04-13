Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кабельный потенциал
топ заведений для выпускников
Открытие Гельдтовой бани
Господин Рейтингомер
тендер от ПЭМЗ
услуги в цифре
поездки с выгодой
Онлайн-викторина про Псковскую область
ответы на все вопросы
ФКГС поселок Панино
новый туристический маршрут
Сергей Федосеев о работе в округе
уютный город своими руками
места для выпускного
зарплата за работу на выходных
Меняют жизнь к лучшему ТОСы
 
 
 
ещё Происшествия 13.04.2024 20:0611 Свято-Введенский женский монастырь горел в Псковской области 20.04.2024 18:250 Пенсионерка из Острова отдала мошенникам более 160 тысяч рублей 20.04.2024 16:250 Пропавшую 79-летнюю женщину в Пскове нашли живой 20.04.2024 15:030 Иностранец пытался скрыть от псковских таможенников 350 пачек сигарет 20.04.2024 09:420 Пенсионерка в пальто и малиновом платке пропала в Пскове 19.04.2024 19:000 Мужчину осудили за попытку застрелить знакомого рядом с великолукской деревней
 
 
 
Самое популярное 13.04.2024 20:0611 Свято-Введенский женский монастырь горел в Псковской области 14.04.2024 18:390 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО 15.04.2024 16:068 Псковские содержаночки 13.04.2024 11:598 Власти Псковской области отказались от проведения парада 9 мая 15.04.2024 17:160 Баня в комплексе «Гельдт» открывается в Пскове вслед за рестораном
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пенсионерка из Острова отдала мошенникам более 160 тысяч рублей

20.04.2024 18:25|ПсковКомментариев: 0

После общения с неизвестным злоумышленником пенсионерка из Острова лишилась денежных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, в период с 12 по 13 апреля пожилой жительнице города Острова звонил мнимый банковский служащий. Под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления кредита на собеседницу мошенник завладел ее денежными средствами на сумму более 160 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденного уголовного дела.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Электронные платежки за ЖКУ хотят распространить на всю страну. Откажитесь ли вы от бумажных в пользу цифровых?
В опросе приняло участие 273 человека
20.04.2024, 18:450 Оркестр Мариинского театра дал в Пскове оперу «Хованщина». ФОТО 20.04.2024, 18:250 Пенсионерка из Острова отдала мошенникам более 160 тысяч рублей 20.04.2024, 18:050 Пресс-центр ПЛН стал площадкой для проведения Тотального диктанта. ФОТО 20.04.2024, 17:460 Интерактив: И снова про парковку
20.04.2024, 17:250 Клуб Nordman поборется за Кубок Псковской области по настольному теннису 20.04.2024, 17:050 Борис Елкин поздравил «Псковский цирк» с профессиональным праздником 20.04.2024, 16:450 70 человек покусали клещи в Псковской области за неделю 20.04.2024, 16:250 Пропавшую 79-летнюю женщину в Пскове нашли живой
20.04.2024, 16:040 Пассажир получил скальпированную рану в результате ДТП в Великолукском районе 20.04.2024, 15:451 Волейболисты псковской «Бригантины» участвуют в «Кубке дружбы» в Новосибирске 20.04.2024, 15:280 Опера «Хованщина» в Пскове начнется с небольшой задержкой 20.04.2024, 15:030 Иностранец пытался скрыть от псковских таможенников 350 пачек сигарет
20.04.2024, 14:420 Лекцию о здоровье в Доме профсоюзов в Пскове посетили около 120 человек 20.04.2024, 14:210 До +15 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 21 апреля 20.04.2024, 14:000 Тотальный диктант стартует на площадке Псковской Ленты Новостей 20.04.2024, 13:460 Систему оказания экстренной медпомощи усовершенствуют в России
20.04.2024, 13:260 Вход в парадный зал Картинной галереи Псковского музея ограничат 21 апреля 20.04.2024, 13:060 Северо-Западный округ Росгвардии отмечает 45-ю годовщину создания 20.04.2024, 12:450 Окружной этап Кубка Российского футбольного союза начинается в Великих Луках 20.04.2024, 12:250 Псково-Печерский монастырь в снежном покрове запечатлели в обители. ФОТО
20.04.2024, 12:050 Арт-фестиваль, выставки и киноквиз: «Библионочь-2024» пройдет в Пскове 20.04.2024, 11:440 Псковская Госавтоинспекция опубликовала режим работы на майских праздниках 20.04.2024, 11:230 Основные противопоказания для донорства крови перечислила врач 20.04.2024, 11:020 Оперу «Хованщина» дадут артисты из Петербурга в псковской филармонии
20.04.2024, 10:420 Открытие Гельдтовой бани в Пскове перенесли на следующую неделю 20.04.2024, 10:221 Число вакансий для работников со знанием китайского выросло в Псковской области в 7 раз 20.04.2024, 10:020 Дороги Пскова обработали противогололедными материалами 20.04.2024, 09:420 Пенсионерка в пальто и малиновом платке пропала в Пскове
20.04.2024, 09:212 МВД просит ускорить передачу полиции данных об электронных переводах 20.04.2024, 09:010 Тотальный диктант напишут в пресс-центре ПЛН 19.04.2024, 22:000 Дизайнер призвала избавляться от визуального шума для сбережения психики 19.04.2024, 21:400 Псковские курсанты присоединились к конференции о уголовно-исполнительной системе
19.04.2024, 21:320 Фестиваль спорта «Пасха Спортfest» пройдет в Печорах 12 мая 19.04.2024, 21:253 «Новые люди» объединились с «Партией роста»: как это отразится на политической ситуации в Псковской области 19.04.2024, 21:200 Около 100 экспертов соберутся на форуме по цифровизации образования в Пскове 19.04.2024, 21:000 Число вакансий для работающих из дома увеличилось в России почти в полтора раза
19.04.2024, 20:390 Михаил Ведерников присоединился к акции «Мы помним» Поискового движения России 19.04.2024, 20:340 Марину Тевс назначили зампредседателем Великолукского городского суда 19.04.2024, 20:200 Названы даты последних звонков в Великих Луках 19.04.2024, 20:000 Псковскому омбудсмену вручили благодарность за защиту прав беженцев
19.04.2024, 19:400 Культурные проекты Псковского музея представили на Балтийском форуме 19.04.2024, 19:330 Великолучанин Руслан Шамилов одержал победу над бразильцем Эвертоном Полакуини в Петербурге 19.04.2024, 19:200 Сотрудники псковского УФСИН приняли участие в презентации книги «Отец Владимир» 19.04.2024, 19:000 Мужчину осудили за попытку застрелить знакомого рядом с великолукской деревней
19.04.2024, 18:400 Названы имена победителей регионального чемпионата «Абилимпикс» 19.04.2024, 18:210 В Печорском округе мужчину подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику таможни 19.04.2024, 18:100 Снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 20 апреля 19.04.2024, 17:570 «Квартирник»: Группа «Неужели заря» о чувственности в музыке, дружбе и неминуемом распаде коллектива. ВИДЕО
19.04.2024, 17:500 Около 600 человек посетили псковский книжный форум «Русский Запад» 19.04.2024, 17:421 Ледовое побоище: историческая победа, без мифов и стереотипов 19.04.2024, 17:340 Муниципальная реформа поможет повысить зарплаты госслужащих – Михаил Ведерников 19.04.2024, 17:300 Новый проект «Управдом» стартовал на волнах «ПЛН FM». ВИДЕО
19.04.2024, 17:220 Часть территорий в «Михайловском» успели обработать от клещей до снегопада 19.04.2024, 17:130 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 апреля 19.04.2024, 17:030 Интернет на дачах Псковского района улучшил МегаФон 19.04.2024, 17:000 Полуфиналистки «Мисс и Миссис Великие Луки-2024» приняли участие в титульной фотосессии
19.04.2024, 16:580 «Хайпожоры»: интервью Дурова, новый иноагент и эхо мусорных войн. ВИДЕО 19.04.2024, 16:450 Знаменитая Гельдтова баня на берегу Псковы откроется 20 апреля 19.04.2024, 16:410 Память жертв геноцида советского народа почтили в псковской деревне Лухново 19.04.2024, 16:330 Дорогу на подъезде к Владимирскому лагерю начали ремонтировать в Стругокрасненском округе
19.04.2024, 16:250 В парке реки Милевки в Пскове собрали 15 мешков мусора 19.04.2024, 16:090 Минкульт выделил почти 30 млн рублей на Дни Пушкинской поэзии в Псковской области 19.04.2024, 15:590 День местного самоуправления отметили в Родинском доме культуры 19.04.2024, 15:530 Мыльные пузыри, танцы и конкурсы: семейный праздник пройдет в Пскове
19.04.2024, 15:450 Посмотреть отчеты «управляек» можно на «Госуслугах» – директор «Нового квартала» 19.04.2024, 15:310 Губернатор объявил о старте программ «Псковский гектар» и «Земский муниципальный служащий» 19.04.2024, 15:300 «Все желают людям счастья»: есть ли в российском обществе запрос на новые партии? 19.04.2024, 15:211 Ветераны в мае смогут бесплатно ездить на пригородных автобусах в Псковской области
19.04.2024, 15:080 «Михайловское» анонсирует новый театральный фестиваль 19.04.2024, 14:550 «Управляйка» не может существовать без участия людей – директор «Нового квартала» 19.04.2024, 14:450 Дорожные рабочие обнаружили мину в Печорском округе 19.04.2024, 14:330 Псковичей и гостей города приглашают на беговую экскурсию с чемпионами
19.04.2024, 14:210 Пункты приема вторсырья открыли в Пскове в рамках акции 19.04.2024, 14:110 Подозреваемую в краже спиртного задержали в Пскове 19.04.2024, 13:590 Жилой дом и Mitsubishi сгорели в бежаницкой деревне Симаниха  19.04.2024, 13:490 Псковская область представляет туристский потенциал региона на выставке в Минске
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru