Происшествия

Мужчину будут судить в Гдове за случайное убийство рыбака на Чудском озере

51-летний мужчина предстанет перед судом в Гдовском районе по обвинению в причинении смерти по неосторожности рыбаку (часть 1 статьи 109 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, мужчина совместно со своими знакомыми двигался на управляемом им внедорожном мототранспортном средстве по льду в акватории Чудского озера вблизи деревни Ветвенник Гдовского района. Во время управления средством повышенной опасности обвиняемый не учел неблагоприятные погодные условия и, не убедившись в безопасности дальнейшего движения, совершил наезд на рыбачившего на льду 74-летнего мужчину. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.